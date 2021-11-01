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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Dikkat çeken telefon detayı

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Giriş: 01.11.2021 16:16
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülmeye başladı. Gültekin ailesinin avukatı, "ABD'den gelen dosya, Muğla'da ve Ankara'da incelendi çözülemedi. Dosyada şifreler var olduğu halde açılmıyor. Burada Pınar'ın telefonunda cinayetten 2 sene öncesine kadar veriler istenmesi nedeniyle bunu istemiyoruz. Bunların cinayetle bir ilgili alakası yok. Burada Pınar'ın özel hayatı yargılandığı için ve canlıyken yakıldığı sabit olduğu için tekrar müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Bir 11 buçuk ay daha mı bekleyeceğiz" dedi.
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