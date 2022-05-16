16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor! Cemal Metin Avcı müebbet hapis istemiyle yargılanıyor
Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 12. duruşması bugün görülecek. Müebbet hapsi istenen Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.