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Pınar Gültekin davasında karar bekleniyor! Cemal Metin Avcı müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 09:37
Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davanın 12. duruşması bugün görülecek. Müebbet hapsi istenen Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.
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