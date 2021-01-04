Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması bugün! Duruşma öncesi dikkat çeken 2 rapor ortaya çıktı. Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Pınar Gültekin’in kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu’ndan beklenilen rapor geldi. 7 kişilik heyet tarafından hazırlanan değerlendirmede, Gültekin’in ileri derecede yanmış olması nedeniyle ölüm zamanının bilinemediği vurgulandı. İşte detaylar…

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edilecek.



Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Pınar Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Sanık Avcı için rapor hazırlandı: Cezai sorumluluğu tamdır

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporu değerlendirilecek ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinlenecek.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından hazırlanan raporda, davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmadığı, akıl sağlığının tam ve yerinde, ceza ehliyetinin olduğu tespit edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.