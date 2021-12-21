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Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma

DHA
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Giriş: 21.12.2021 11:17
Muğla'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın bugün görülen 8'inci duruşması öncesinde, Gültekin'in avukatı Rezzan Epözdemir bir açıklama yaptı.
Pınar Gültekin cinayeti davasında 8’inci duruşma
Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma
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