21 Aralık 2021, Salı
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Pınar Gültekin cinayeti davasında 8'inci duruşma
Muğla'da, boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın bugün görülen 8'inci duruşması öncesinde, Gültekin'in avukatı Rezzan Epözdemir bir açıklama yaptı.