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Pınar Dilşeker estetiği abarttı tanınmaz hale geldi! Pınar Dilşeker'in son hali sosyal medyada gündem oldu!

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Giriş: 24.03.2022 09:21
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Dilşeker, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 48 yaşında olan şarkıcının son halini gören tanıyamadı. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
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