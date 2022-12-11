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Pınar Dilşeker estetiği abarttı gören tanıyamadı! İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2022 12:23
Pınar Dilşeker'in değişimi pe dedirtti. 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı son haliyle yeniden gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı tanınmaz hale geldi. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
İşte Pınar Dilşeker’in son hali...
İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
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