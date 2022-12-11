11 Aralık 2022, Pazar
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Pınar Dilşeker estetiği abarttı gören tanıyamadı! İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
Pınar Dilşeker'in değişimi pe dedirtti. 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı son haliyle yeniden gündem oldu. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı tanınmaz hale geldi. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...