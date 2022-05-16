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Piknikçiler neye uğradığını şaşırdı! Belgrad Ormanı'nda panik anları... A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 10:56
Son dakika haberi... Belgrad Ormanı'na pikniğe giden İstanbullular domuzlarla karşılaştı. Piknikçiler panik yaşadı. A Haber kameramanı Özkan Şafak o anları kaydetti.
Piknikçiler neye uğradığını şaşırdı PİKNİKÇİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

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