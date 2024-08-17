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Piknik ateşi İzmir'i yaktı! Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

Piknik ateşi İzmir'i yaktı! Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 10:07
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.
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