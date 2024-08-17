17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Piknik ateşi İzmir'i yaktı! Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.