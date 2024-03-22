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Pideden çıkan hayrete düşürdü! Dilencilerin ilginç zulası

İHA
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Giriş: 22.03.2024 18:41
Samsun'da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan dilencilerin paraları balık poşetine ve Ramazan pidesine saklaması dikkat çekti.
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