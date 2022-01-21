21 Ocak 2022, Cuma
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Peynir... Süt... Yumurta... Temel gıdaların raf ömürleri ne kadar?
Her ne kadar mutfağımızdaki gıdaların çöpe gitmesini istemesek de zaman zaman bozulmuş gıdalarla karşı karşıya kaldığımız olabiliyor. Bunun en büyük sebebi saklama koşullarındaki hatalar. Peki gıdaların nasıl saklanmalı? Raf ömürleri ne kadar? Detayları haberimizde...