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Peynir... Süt... Yumurta... Temel gıdaların raf ömürleri ne kadar?

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 08:40
Her ne kadar mutfağımızdaki gıdaların çöpe gitmesini istemesek de zaman zaman bozulmuş gıdalarla karşı karşıya kaldığımız olabiliyor. Bunun en büyük sebebi saklama koşullarındaki hatalar. Peki gıdaların nasıl saklanmalı? Raf ömürleri ne kadar? Detayları haberimizde...
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