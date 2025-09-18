18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Peynir-ekmek gibi satılıyor! İnternette sahte vitamin tehlikesi
Peynir-ekmek gibi satılıyor! İnternette sahte vitamin tehlikesi

Peynir-ekmek gibi satılıyor! İnternette sahte vitamin tehlikesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 12:54
Sonbahar geldi salgın hastalıklarda da artış başladı. Okullardan, kalabalık ortamlardan ev halkına taşınıyor virüsler maalesef. Tabii böyle olunca vitaminlere talep artıyor. Ancak burada bir parantez açalım sosyal medya ya da kulaktan dolma tavsiyeler büyük tehlike yaratabiliyor. İşin riskli iki ayağı var. Biri önerilen takviyenin sahte olması diğeri ise ezbere kullanım sonrası sağlığa zararları. Peki hangi vitamini, nasıl ve neye göre kullanmalı? Arkadaşlarımız araştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peynir-ekmek gibi satılıyor! İnternette sahte vitamin tehlikesi
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye onu konuşuyor! Kuryenin ifadesi ortaya çıktı
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Peynir-ekmek gibi satılıyor!
Gizemli yangınların sırrı ne?
Gizemli yangınların sırrı ne?
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Ambulans geliyor radyonuz uyarıyor
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
2 ülke arasında ortak savunma anlaşması!
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Deprem sonrası Sındırgı’da inşa çalışmaları
Deprem sonrası Sındırgı'da inşa çalışmaları
Trabzon’da alevlerle mücadele
Trabzon'da alevlerle mücadele
Daha Fazla Video Göster