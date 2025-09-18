Peynir-ekmek gibi satılıyor! İnternette sahte vitamin tehlikesi

Sonbahar geldi salgın hastalıklarda da artış başladı. Okullardan, kalabalık ortamlardan ev halkına taşınıyor virüsler maalesef. Tabii böyle olunca vitaminlere talep artıyor. Ancak burada bir parantez açalım sosyal medya ya da kulaktan dolma tavsiyeler büyük tehlike yaratabiliyor. İşin riskli iki ayağı var. Biri önerilen takviyenin sahte olması diğeri ise ezbere kullanım sonrası sağlığa zararları. Peki hangi vitamini, nasıl ve neye göre kullanmalı? Arkadaşlarımız araştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN