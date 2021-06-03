Peş peşe kaza haberleri! Çok sayıda ölü var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir başkan kaza haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi..Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VİRAJ BARİYERLERİNE OK GİBİ SAPLANAN OTOMOBİLDEKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hamas Çakılı civarında tek taraflı trafik kazası oldu. Niyazi C. idaresindeki 34 CKM 313 plakalı araç, viraj bariyer demirlerine çarptı.

Bariyer demirleri aracın motor bölümünde girerek otomobile ok gibi saplandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı.

Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yedi yaşındaki Ebra Ela C. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.