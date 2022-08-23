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'Pes' dedirten olay! Polisleri dövdürmek için adam çağırdı

İHA
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Giriş: 23.08.2022 11:54
Muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü, aracının bağlanacağını duyunca çıldırdı. Telefonla aradığı kişiye skandal ifadeler kullanarak, "Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray'ı topla gel bunların kaşıntıları var" dedi.
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"İnsanları kesiyorum seni de kesip doğrayacağım"
Polisleri dövdürmek için adam çağırdı
Polisleri dövdürmek için adam çağırdı
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