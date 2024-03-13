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Pes dedirten hareket! Elektrik kaçağına bakmak için köpeği kullandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 10:56
İstanbul Büyükçekmece'de bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı olduğu iddia edildi. 16 yaşındaki bir genç o noktaya köpeği fırlattı yanındaki arkadaşı da o anları kaydetti.
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Elektrik kaçağına bakmak için köpeği kullandı
Elektrik kaçağına bakmak için köpeği kullandı
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