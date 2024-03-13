Pes dedirten hareket! Elektrik kaçağına bakmak için köpeği kullandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı olduğu iddia edildi. 16 yaşındaki bir genç o noktaya köpeği fırlattı yanındaki arkadaşı da o anları kaydetti.

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