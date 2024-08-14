’Pes’ dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği ile arama yapılan araçta aküye zulalanmış vaziyette skunk ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

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