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'Pes' dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı

'Pes' dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:38
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği ile arama yapılan araçta aküye zulalanmış vaziyette skunk ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
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’Pes’ dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı
'Pes' dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı
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