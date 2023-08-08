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Perseid meteor yağmuru nedir? Neden yaşanır? Ne zaman olacak? Meteor neden düşer?

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 16:37
Bugünlerde gökyüzünde meteor yağmuru yaşanıyor. En yoğun meteor yağmurunun ise ağustos ayı ortalarında yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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