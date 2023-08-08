08 Ağustos 2023, Salı
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Perseid meteor yağmuru nedir? Neden yaşanır? Ne zaman olacak? Meteor neden düşer?
Bugünlerde gökyüzünde meteor yağmuru yaşanıyor. En yoğun meteor yağmurunun ise ağustos ayı ortalarında yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.