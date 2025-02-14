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Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı

Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 16:11
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma Dönemi’ne ait beş yeni heykel bulundu. Antik kentin farklı noktalarında bulunan bu eserler, dönemin sanatsal anlayışı ve kent yaşamı hakkında önemli ipuçları sunuyor.
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Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı
Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel!
Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel!
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