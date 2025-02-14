Perge Antik Kenti’nde beş yeni heykel gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Perge Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma Dönemi’ne ait beş yeni heykel bulundu. Antik kentin farklı noktalarında bulunan bu eserler, dönemin sanatsal anlayışı ve kent yaşamı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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