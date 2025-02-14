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Pera bebek öldüğüyle kaldı! Acılı aile tahliye kararıyla yıkıldı

Pera bebek öldüğüyle kaldı! Acılı aile tahliye kararıyla yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 09:19
Pera bebek annesinin kucağında maganda kurşunuyla can verdiğinde henüz 11 aylıktı. Onu hayattan koparan mermi bir düğün konvoyundan ateşlenmişti. Bebeklerinin ölümüyle büyük acı yaşayan ailesi bir kez daha yıkıldı. Çünkü müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmalarında tahliye edildi.
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Pera bebek öldüğüyle kaldı! Acılı aile tahliye kararıyla yıkıldı
Pera bebek öldüğüyle kaldı!
Pera bebek öldüğüyle kaldı!
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