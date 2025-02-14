14 Şubat 2025, Cuma
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Pera bebek öldüğüyle kaldı! Acılı aile tahliye kararıyla yıkıldı
Pera bebek annesinin kucağında maganda kurşunuyla can verdiğinde henüz 11 aylıktı. Onu hayattan koparan mermi bir düğün konvoyundan ateşlenmişti. Bebeklerinin ölümüyle büyük acı yaşayan ailesi bir kez daha yıkıldı. Çünkü müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmalarında tahliye edildi.