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Pentagon: Ukrayna'nın Kursk'taki saldırısı bölgedeki gerilimi artırmıyor

Pentagon: Ukrayna'nın Kursk'taki saldırısı bölgedeki gerilimi artırmıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 16:42
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırmadığını savundu.
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