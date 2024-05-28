Pendik'teki vahşi cinayette flaş gelişme! 16 parçaya ayrılmıştı 1 kişi gözaltında! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te 4 ayrı konteynerde bulunan 16 parçaya ayrılmış erkek cesedi ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yürütülen soruşturmada, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Vahşetin perde arkasında ne var? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında detayları anlattı.