Pendik’teki miras katliamında flaş detay! İfadesi kan dondurdu

İstanbul Pendik'te aile arasında miras kavgası çıktı. Özden Özkul, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan 4 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken Özden Özkul'un ifadesi şoka uğrattı.