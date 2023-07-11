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Pendik’teki miras katliamında flaş detay! İfadesi kan dondurdu

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Giriş: 11.07.2023 14:43
İstanbul Pendik'te aile arasında miras kavgası çıktı. Özden Özkul, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan 4 kişi, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken Özden Özkul'un ifadesi şoka uğrattı.
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