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Pendik’te tır bariyerlere çarptı! 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 10:00
PENDİK, TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye mevkisinde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında TIR'da hasar oluşurken, kuruyemişler ise çevreye dağıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek temizlik çalışması yaptı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. İşte haberin detayları…
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