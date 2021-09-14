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Pendik’te tehlikeli asker konvoyu kamerada

İHA
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Giriş: 14.09.2021 10:06
Pendik'te asker eğlencesi düzenleyerek konvoy yapan bir grup, kuralları hiçe sayarak trafikte tehlike saçtı. Trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatan grup seyir halindeyken camlardan sarkarken, tehlikeli manevralar yaparak yayaların canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre Pendik, Kurtköy’de Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen grup dörtlüleri yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Zaman zaman yolu kapatarak eğlenen şahıslar araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlaması esnasında konvoyda bulunan şahıslar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
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