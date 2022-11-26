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Pendik'te şoförle tartışan yolcuyu diğer yolcular otobüsten attı

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Giriş: 26.11.2022 13:22
Son dakika haberleri... Pendik'te İETT aracında şoförle tartışan yolcuyu, seyahat eden diğer yolcular tekmeleyerek dışarıya attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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