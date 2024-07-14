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Pendik'te sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiye ve kartonlu önlem

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 16:35
Güncelleme:14.07.2024 16:35
İstanbul'un Pendik ilçesinde sıcaklıkların rekor seviyeye yükselmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar şemsiye ve karton ile güneşten korunmaya çalıştı.
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