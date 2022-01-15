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Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı! Alevler hastaneye sıçradı

İHA
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Giriş: 15.01.2022 09:54
Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniğinde park halinde bulunan resmi polis aracı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü.
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