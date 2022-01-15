15 Ocak 2022, Cumartesi
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Pendik’te park halindeki polis aracı alev alev yandı! Alevler hastaneye sıçradı
Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniğinde park halinde bulunan resmi polis aracı sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü.