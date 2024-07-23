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Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu

Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu

İHA
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Giriş: 23.07.2024 09:51
Pendik'te otluk alandaki yangın inşaatı devam eden bir camiye sirayet etmeden söndürüldü.
Pendik’te otluk alandaki yangın korkuttu
Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu
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