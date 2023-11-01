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Pendik'te önce hesabı ödedi; sonra yan masadaki çantayı çaldı

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Giriş: 01.11.2023 15:03
Pendik'te bir kafede masaya bırakılan çantayı gözüne kestiren kadın, önce hesabı ödedi ardından da yan masadaki çantayı alarak kafeden ayrıldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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