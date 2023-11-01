01 Kasım 2023, Çarşamba
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Pendik'te önce hesabı ödedi; sonra yan masadaki çantayı çaldı
Pendik'te bir kafede masaya bırakılan çantayı gözüne kestiren kadın, önce hesabı ödedi ardından da yan masadaki çantayı alarak kafeden ayrıldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.