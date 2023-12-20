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Pendik’te market soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 20.12.2023 14:59
Pendik’te 18 Ekim 2023 günü saat 15.25 sıralarında markete giren şapka ve maskeli şahıs kasiyere silah doğrultarak kasadan paraları alıp kaçmıştı. Olayın ardından ekipler çalışma başlattı. İşyeri çalışanı T. D.(18) ile yapılan görüşmede, bahse konu saatte işyerinde çalıştığı esnada siyah kapüşonlu, siyah şapkalı ve siyah maskeli elinde poşeti bulunan erkek bir şahsın markete geldiğini, kendisinden 5 paket sigara istediğini, sigaraları verdiği esnada şahsın belinden tabanca çıkarıp havaya 1 el ateş ederek kasayı boşalt dediğini, bunun üzerine kasada bulunan 4 bin 500 TL parayı şahsa verdiğini, şahsın sigaraları ve paraları alarak işyerinden yaya vaziyette kaçtığını ifade etti.
Pendik’te market soygunu kamerada
Pendik’te market soygunu kamerada
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