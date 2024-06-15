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Pendik’te manzara izleyen ikili arasında satırlı tartışma

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 17:18
Pendik’te bir süre Adalar manzarası izleyen biri kadın iki kişi arasında tartışma çıktı. Satırla bir birlerinin üzerine yürüyen ikiliyi olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kadın ve adamın tartıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Manzara izleyen ikili arasında satırlı tartışma
Manzara izleyen ikili arasında satırlı tartışma
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