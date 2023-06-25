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Pendik'te korkutan patlama! Ekipler olay yerinde

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Giriş: 25.06.2023 18:09
Son dakika haberi...Pendik'te bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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