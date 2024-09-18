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Pendik'te ‘kız meselesi'nde silahlar konuştu: 3 yaralı

Pendik'te ‘kız meselesi'nde silahlar konuştu: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 11:00
Pendik'te aralarında ‘kız meselesi' nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında bir arsada silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sekerek olay yerinden kaçtı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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