Pendik'te ‘kız meselesi'nde silahlar konuştu: 3 yaralı

Pendik'te aralarında ‘kız meselesi' nedeniyle husumet bulunan iki taraf arasında bir arsada silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sekerek olay yerinden kaçtı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.