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Pendik'te kendini eve kilitleyip camdan dışarı eşyalar attı, özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı

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Giriş: 07.02.2024 12:51
Pendik'te kendisini eve kilitleyen, evdeki eşyaları ve sokaktan topladığı taşları evin kırık camından dışarı atarak mahalleliye zor anlar yaşatan şahıs, polisin ikna çabalarına rağmen evinden çıkmadı. Özel harekat polisleri tarafından eve yapılan operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları anbean kameraya yansıdı.
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