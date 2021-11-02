Pendik’te kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı, iki yaya saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada

Pendik’te yolda seyir halinde olan otomobil, yan sokaktan çıkan otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile çarptı ardından kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen iki kadın, üzerlerine gelen otomobili fark ederek kaçtı. Kadınların otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.

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Kaza, Pendik'te 27 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. Tek yönlü yolda hızla seyir halinde ilerleyen otomobil ile sokaktan yola giren başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yoldan savrularak önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen iki kadın, üzerlerine doğru gelen otomobili fark ederek geri kaçtı. Kaldırımdaki kadınlar otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazaya tanık olan çevredekileri sürücülerin yardımına koştu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.