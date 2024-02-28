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Pendik'te kartpostallık sis manzarası mest etti

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Giriş: 28.02.2024 09:33
Pendik'te özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yolları ve evlerin çatılarını kaplayan sis adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Pendik’te kartpostallık sis manzarası mest etti
Pendik'te kartpostallık sis manzarası mest etti
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