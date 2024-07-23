23 Temmuz 2024, Salı
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Pendik'te kadınların kavgası kamerada
Pendik’te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın “Senden şikayetçi olacağım” diyerek karakola gitti. Kavga anı cep telefonu kameralarınca saniye saniye görüntülendi.