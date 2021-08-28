Pendik’te İETT şoförü otobüsteki engelli futbolcuları darp etti

Pendikspor ampute futbol takımında oynayan yabancı uyruklu iki futbolcu, Pendik'te İETT otobüsüne bindi. Dur düğmesine basamayan engelli futbolcular durağa geldikleri sırada otobüs şoförünün dikkatini çekmek için cama vurdu. Otobüs şoförü futbolcuları dikkate almayınca futbolcular durağı kaçırdı. Bunun üzerine engelli futbolcular bir sonraki durakta tekrar otobüsün camına vurunca şoförle engelli futbolcular arasında kavga çıktı. Otobüs şoförü engelli futbolcuları otobüsten indirip darp etti.