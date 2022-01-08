08 Ocak 2022, Cumartesi
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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı! Kaza anı kamerada
İstanbul Pendik'te arkadan gelen İETT otobüsünün çarpmasıyla otomobilin takla attığı ve içindeki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.