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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı! Kaza anı kamerada

DHA
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Giriş: 08.01.2022 12:44
İstanbul Pendik'te arkadan gelen İETT otobüsünün çarpmasıyla otomobilin takla attığı ve içindeki iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı!
İETT otobüsünün çarptığı otomobil takla attı!
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