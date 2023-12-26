26 Aralık 2023, Salı
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Pendik’te hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.