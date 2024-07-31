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Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası: O anlar kamerada

Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası: O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 18:39
Pendik'te güzellik salonunda çalışan bir kadın, işletme sahibi ve bir çalışanın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadının kardeşinin olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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