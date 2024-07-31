Pendik’te güzellik merkezinde saldırı iddiası: O anlar kamerada

Pendik'te güzellik salonunda çalışan bir kadın, işletme sahibi ve bir çalışanın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadının kardeşinin olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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