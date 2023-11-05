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Pendik’te giysi kumbarasında mahsur kalan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı

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Giriş: 05.11.2023 15:52
Olay, saat 11.00 sıralarında Doğu Mahallesi, Bilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Z.S., kıyafet almak için giysi toplama kutusuna girdi. Kutudan çıkamayan çocuk, içeride mahsur kaldı. Sesleri duyan çocuğun annesi Ö.S., kızının kutuda mahsur kaldığını fark etti. Anne Ö.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kutunun kapağını kırarak mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
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