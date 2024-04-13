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Pendik'te eski boksör arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı

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Giriş: 13.04.2024 15:31
Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.
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