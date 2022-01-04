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Pendik’te doktoru darp eden sanık hakkında karar çıktı!

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Giriş: 04.01.2022 15:50
Pendik’te doktor Esma D.’nin saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık M.İ. hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın sağlık çalışanına karşı ‘Kasten yaralama’ suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.
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