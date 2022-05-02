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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

DHA
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Giriş: 02.05.2022 12:13
İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 takım, U14 lig maçında karşı karşıya geldi. Maç esnasında iddiaya göre torpil atılmasının ardından bir taraftar grubu, maçı seyreden yaşı ufak çocuklara satırla saldırdı. Stadın dışına taşan kavgada çocukların bazıları sopa ve kesici aletlerle yaralandı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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