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Pendik'te cadde ortasında görenleri hayrete düşüren manzara! Kocasına öyle bir şey yaptırdı ki…

İHA
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Giriş: 19.11.2022 11:08
Son dakika haberi... Pendik'te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında öyle bir şey yaptırdı ki görenler gözlerine inanamadı. Karısı olduğu iddia edildi. İşte o görüntüler...
Görenler gözlerine inanamadı GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

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