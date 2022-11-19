Pendik'te cadde ortasında görenleri hayrete düşüren manzara! Kocasına öyle bir şey yaptırdı ki…

Son dakika haberi... Pendik'te bir kadın yanında bulunan adama çarşı ortasında öyle bir şey yaptırdı ki görenler gözlerine inanamadı. Karısı olduğu iddia edildi. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN