12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pendik’te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti

Pendik’te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2021 16:32
Pendik’te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti. Oltaya takılan yapışkan madde balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Pendik'te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaldırımda bebeği ile ilerleyen anne otomobilin altında kaldı
Kaldırımda bebeği ile ilerleyen anne otomobilin altında kaldı
Oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı
Oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu
Geminbeli Tüneli’nde sona gelindi!
Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi!
İstanbul’dan kaçtı hayatı değişti!
İstanbul’dan kaçtı hayatı değişti!
Bursa’da fabrika patlaması! 1 kişi öldü
Bursa'da fabrika patlaması! 1 kişi öldü
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
Büyükçekmece’de köpeği suratından bıçakladılar
Büyükçekmece’de köpeği suratından bıçakladılar
Komşusuna hırsız girdi, cep telefonuyla kaydetti
Komşusuna hırsız girdi, cep telefonuyla kaydetti
Fatih’te tek teker kazası
Fatih'te tek teker kazası
Muhtardan karantinadaki küçük kıza sürpriz doğum günü
Muhtardan karantinadaki küçük kıza sürpriz doğum günü
Turizmciyi yaralayan saldırgan ve kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı
Turizmciyi yaralayan saldırgan ve kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster