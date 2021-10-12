12 Ekim 2021, Salı
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Pendik’te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti
Pendik’te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti. Oltaya takılan yapışkan madde balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Pendik'te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.