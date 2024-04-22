Pendik'te araç içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu

Pendik'te ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN