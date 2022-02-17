17 Şubat 2022, Perşembe
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Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti! Kahreden detay
İstanbul Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi.