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Pendik sahilinde görenler hayrete düştü! Hemen telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 09.06.2024 12:40
Pendik'te sahildeki vatandaşlar ilginç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Görenleri heyecanlandıran anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte ender rastlanan görüntüler...
Sahilde görenler hayrete düştü SAHİLDE GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

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