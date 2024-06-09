Pendik sahilinde görenler hayrete düştü! Hemen telefona sarıldı

Pendik'te sahildeki vatandaşlar ilginç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Görenleri heyecanlandıran anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte ender rastlanan görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN