Pendik sahili kitap kokusu sardı: 10’uncu Pendik Kitap Fuarı başladı

Pendik'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Pendik Kitap Fuarı, 150 yayınevinin binlerce eseriyle kitapseverlere kapılarını açtı. Pendik Belediyesi'nin ev sahiplendiğinde 5 Ekim'e kadar sürecek fuarda roman, tarih ve çizgi romanların yanı sıra sahaf stantları ve fuara özel indirimler ziyaretçileri bekliyor.

