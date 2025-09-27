27 Eylül 2025, Cumartesi
Pendik sahili kitap kokusu sardı: 10'uncu Pendik Kitap Fuarı başladı
Pendik'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Pendik Kitap Fuarı, 150 yayınevinin binlerce eseriyle kitapseverlere kapılarını açtı. Pendik Belediyesi'nin ev sahiplendiğinde 5 Ekim'e kadar sürecek fuarda roman, tarih ve çizgi romanların yanı sıra sahaf stantları ve fuara özel indirimler ziyaretçileri bekliyor.